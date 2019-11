Un indizio su Falcon and the Winter Soldier svelerebbe la presenza di Battlestar

Tra le serie TV Marvel più attese c'è senza ombra di dubbio Falcon and the Winter Soldier, dove ci saranno come protagonisti i due noti personaggi apparsi nel MCU. Recentemente un fan sembra aver scovato un dettaglio dal set che anticiperebbe la presenza di Battlestar.

Disney sembra puntare con decisione al mercato delle serie TV in modo da rendere più interessante possibile il catalogo della piattaforma di streaming proprietaria Disney+. Dopo la grande attenzione mediatica suscitata dalla serie The Mandalorian, ambientata nell'universo di Star Wars, i prossimi show che calamiteranno l'attenzione saranno quelli proveniente da Casa Marvel con un un consistente numero di serie televisive.

Al nuovo personaggio di Falcon and the Winter Soldier annunciato alcuni giorni fa, adesso si aggiunge la probabile presenza di Battlestar, supereroe ideato nel 1986 e che risponde al nome da civile di Lemar Hoskins. Quest'ultimo nei fumetti è stato partner di John Walker - che nella serie TV sarà interpretato dall'attore Wyatt Russell - aiutandolo a diventare per un certo periodo il sostituto di Captain America.

Ma come si è giunti a dedurre a la presenza di Battlestar? Un fan della Marvel mentre si trovava ad Atlanta, in Georgia, durante le riprese di Falcon and the Winter Soldier sembra aver ottenuto delle immagini di un negozio e di un furgone dove si può leggere 'Hoskins Family Flowers', un riferimento quindi al personaggio di Lemar Hoskins/Battlstar.

Cosa ne pensate di questo indizio? Per tutti coloro che stanno aspettando questa nuova serie Marvel con protagonisti Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) , vi ricordiamo, qualora non l'abbiate ancora fatto, che potete visionare le foto dal set di Falcon and the Winter Soldier.