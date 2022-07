L'infedele: il film di Liv Ullmann scritto da Bergman diventerà una serie TV

Secondo quanto riportato da Deadline, il film del 2000 L'infedele, diretto da Liv Ullmann su sceneggiatura del grande Ingmar Bergman, diventerà una serie televisiva realizzata dalla rete svedese STV. Alla regia dell'adattamento televisivo ci sarà Tomas Alfredo, già apprezzato per il film La Talpa e l'horror Lasciami entrare.

Alfredson è stato ingaggiato per dirigere tutti e sei gli episodi in cui verrà riadattato il film. Miso Film, produttore di The Rain di proprietà di Fremantle, è l'autore dell'adattamento composte dai 6 episodi della durata di 45 minuti tratti dal film presentato a Cannes nel 2000, che esplora il rapporto tra passione e amore attraverso un triangolo erotico: David si innamora della moglie del suo migliore amico Mark, la bella Marianne, con conseguenze dolorose per le due famiglie.

La storia è liberamente basata sulle esperienze di adulterio del pionieristico regista svedese Bergman. La sceneggiatura è affidata a Sara Johnsen di The Occupation. "È finalmente giunto il momento di realizzare una serie televisiva sullo sconvolgente dramma del triangolo amoroso di Ingmar Bergman", ha dichiarato Alfredson, autore anche di L'uomo di Neve con Michael Fassbender. "Faccio fatica a credere di aver mai affrontato un compito più grande e prometto che mi leverò il cappello per quello che è stato e mi rimboccherò le maniche per quello che sarà".

Nel frattempo, in Fremantle Scandinavia, il direttore dei programmi di TV2 Danimarca Sune Roland è stato nominato amministratore delegato di Strong Productions, un'altra etichetta di Fremantle. Roland subentra all'amministratore delegato ad interim Morten Mogensen, che ha preso il timone della Strong quando l'ex amministratore delegato Kristian Farcin-Leth ha lasciato la società in aprile per dirigere la Mastiff Denmark, sostenuta da Banijay.

Su queste pagine potete leggere la recensione di L'uomo di neve, ultimo film di Alfredson. Recentemente, HBO ha realizzato la miniserie tratta da Scene da un matrimonio, sempre di Bergman.