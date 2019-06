L'inferno nei loro occhi nel poster ufficiale della quarta e ultima stagione di Preacher

Prima dell'arrivo dell'attesissima The Boys su Amazon Prime Video, ultimo progetto televisivo della coppia formata da Seth Rogen ed Evan Goldberg, sempre tratta da un mitico fumetto di Garth Ennis, il prossimo 4 agosto andrà in onda la premiere della quarta e ultima stagione della riuscita Preacher di casa AMC.

Nell'ultima stagione della serie tratta dall'omonimo fumetto di Ennis e del compianto Steve Dillon, l'apocalisse voluto da Dio per il mondo comincia a prendere forma. Intrappolati tra profezie celesti, prigioni infernali e una guerra nucleare pronta a esplodere, Jesse, Tulip e Cassidy cercano di raggiungere con ogni forza l'Altissimo per fermare la fine del mondo ed evitare una carneficina di proporzioni bibliche.



La AMC ha diffuso online in queste ultime ore un fantastico poster ufficiale di Preacher 4, che mostra l'inferno negli occhi dei protagonisti, sulle cui teste troneggia la distruzione totale rappresentata da un muro di fiamme che avvolge ogni cosa, mentre sembra che l'Inferno sia pronto ad abbattersi sulla Terra.



Protagonisti della serie sono come sempre Dominic Cooper, Ruth Negga e Joseph Gilgun. Poco più di un mese di separa dall'addio a una delle serie più folli degli ultimi anni, anche ricca di molti virtuosismi e adattamento riuscito nell'anima di una delle opere a fumetti più amata di sempre.