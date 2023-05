Infiltrati alla Casa Bianca, trailer per la serie HBO con Woody Harrelson e Justin Theroux

In queste ore Sky Italia ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Infiltrati alla Casa Bianca, nuova serie originale di HBO con protagonisti Woody Harrelson e Justin Theroux in arrivo nel nostro mercato in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Creata dai vincitori degli Emmy Awards Alex Gregory and Peter Huyck (Veep), e diretta da David Mandel (Veep), la serie sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’ 11 giugno, data a partire dalla quale i cinque episodi saranno proposti uno alla settimana tutte le domeniche su Sky Atlantic.

Infiltrati alla Casa Bianca - White House Plumbers porta il pubblico dietro le quinte dello scandalo Watergate, seguendo le vicende dei sabotatori politici di Nixon, E. Howard Hunt (Woody Harrelson, quasi neo fratello biologico di Matthew McConaughey) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux), che accidentalmente riuscirono a rovesciare la presidenza che stavano tanto zelantemente cercando di proteggere... e insieme ad essa le loro famiglie. Si parte dal 1971, quando la Casa Bianca assume Hunt e Liddy, rispettivamente ex CIA e ex FBI, per indagare sulla fuga di notizie dei Pentagon Papers.

Nel cast anche Lena Headey (mitica Cersei de Il Trono di Spade) e Judy Greer (Californication, Mad Love) rispettivamente nei panni di Dorothy Hunt e Fran Liddy. Domhnall Gleeson (Anna Karenina) interpreta invece il consulente legale della Casa Bianca, John Dean, mentre Toby Huss (Blonde) veste i panni dell’agente della CIA James McCord.

Che cosa ve ne pare? Ditecelo nei commenti.