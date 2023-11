Noi siamo infinito: su Prime Video i nuovi supereroi italiani dai creatori di Mare Fuori

Oltre ai supereroi di Invincible e a quelli dello spin-off di The Boys Gen V, la piattaforma di streaming on demand Prime Video è pronta a lanciare anche una serie tv dedicata ai supereroi italiani, Noi siamo infinito.

La storia della serie è quella di cinque ragazzi – e del loro mondo – con cinque poteri straordinari che affondano le radici nelle loro paure e nei loro desideri più profondi, poteri che però sono capaci di stravolgere le loro vite: Prime Video descrive Noi siamo infinito come una serie tv coming of age che unisce dramma, azione e ironia in una narrazione originale, capace di rinnovare e riscrivere i canoni del racconto young adult di supereroi. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere: un racconto di formazione in cui i superpoteri si fanno metafora delle difficoltà che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare.

Noi Siamo Leggenda è diretta da Carmine Elia (Mare Fuori, Sopravvissuti), e nasce da un’idea di Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve. Nel cast nel ruolo dei protagonisti Nicolas Maupas, Emanuele di Stefano, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Giacomo Giorgio, Valentina Romani, Milo Roussel, Sofya Gershevich, Margherita Aresti e Giulia Lin, con la partecipazione di Claudia Pandolfi e Lino Guanciale.

La data d'uscita è fissata per il 16 novembre in esclusiva su Prime Video con i primi due episodi, seguiti da nuove puntate ogni settimana.