Infinity, grandi aggiunte al catalogo streaming: tutte le novità di giugno

A giugno non verranno aggiunti solamente quattro grandi film nel catalogo di Infinity , ma ci saranno diverse novità anche per gli amanti delle serie tv.

Come spesso accade, le nuove aggiunte non verranno rilasciate tutte insieme, e per l'inizio dell'estate vi segnaliamo:

Angie Tribeca - Stagione 4 : sarà l'ultima stagione e ci consentirà di vedere la conclusione della serie satirica ideata dall'istrionico Steve Carell e dalla moglie Nancy. Ritroveremo la protagonista indiscussa Angie (Rashida Jones), poliziotta che lavora presso il Dipartimento di Polizia di Los Angeles e che si propone di risolvere, con l'aiuto dei suoi eccentrici colleghi, degli crimini davvero efferati. Il tutto è in realtà una simpatica parodia delle serie procedurali di stampo poliziesco. Disponibile dal 1 giugno.

: sarà l'ultima stagione e ci consentirà di vedere la conclusione della serie satirica ideata dall'istrionico Steve Carell e dalla moglie Nancy. Ritroveremo la protagonista indiscussa Angie (Rashida Jones), poliziotta che lavora presso il Dipartimento di Polizia di Los Angeles e che si propone di risolvere, con l'aiuto dei suoi eccentrici colleghi, degli crimini davvero efferati. Il tutto è in realtà una di stampo poliziesco. Disponibile dal 1 giugno. Rosewell, New Mexico - Prima Stagione : ispirata alla saga letteraria per ragazzi Rosewell High, tratta la storia di una ragazza di ritorno nella sua cittadina natale, nella quale scopre la presenza di alieni nascosti tra la gente comune. Un espediente per mettere in mostra l'emarginazione provata dalle persone che si sentono estranee ad una certa comunità. Disponibile dal 6 giugno.

: ispirata alla saga letteraria per ragazzi Rosewell High, tratta la storia di una ragazza di ritorno nella sua cittadina natale, nella quale scopre la presenza di Un espediente per mettere in mostra l'emarginazione provata dalle persone che si sentono estranee ad una certa comunità. Disponibile dal 6 giugno. A.P. Bio - Stagione 2: la serie si basa sulla figura del professor Jack Carson Griffin, che da Harvard è costretto a tornare in Ohio per insegnare alle superiori. Per vendicarsi del collega che gli ha fatto perdere il posto userà i propri studenti. Nella seconda stagione vedremo tali studenti raccogliere informazioni sui motivi che spingono i cittadini di Toledo a cercare la felicità, e ciò dovrebbe portare, secondo il professore, alla creazione di un libro bestseller con il quale tornare in pista. Disponibile dal 21 giugno.

Se invece siete alla ricerca di qualcosa di più classico, vi rimandiamo ai nostri consigli sulle serie Infinity più iconiche.