L'influenza di Braniac su Seg-El nel nuovo video di Krypton 2

SYFY ha pubblicato un nuovo video della seconda stagione di Krypton, evidenziando l'influenza di Braniac su Seg-El, visto che entrambi dipendono l'uno dall'altro per sopravvivere nella Zona Fantasma. Lo show, ideato da David S. Goyer e Damian Kindler, è basata sui noti personaggi della DC Comics; lo show è stato rinnovato per una seconda stagione.

Krypton si è rivelata come una delle serie tv più seguite di SYFY, facendo registrare una media di 1,8 milioni di spettatori a settimana, un record assoluto per la rete.

Ambientata due generazioni prima della distruzione del leggendario pianeta natale dell'Uomo d'Acciaio, Krypton segue le vicende del nonno di Superman la cui Casa di El è stata ostracizzata e messa in imbarazzo; Seg-El dovrà lottare per poter riabilitare il nome dei propri cari e salvarli dal caos. Nel frattempo dovrà affrontare la minaccia di Braniac, intenzionato a distruggere interamente il pianeta Krypton.



Il nome di Seg-El è un omaggio al co-creatore di Superman, Jerry Siegel e un riferimento alla miniserie di John Byrne degli anni '80, 'The World of Krypton'. Cameron Cuffe interpreta Seg-El, con Georgina Campbell nel ruolo di Lyta Zod.

Il trailer della seconda stagione ha mostrato le prime interessanti sequenze che ci accompagneranno per il nuovo ciclo di episodi di Krypton.

Cameron Cuffe sul mercenario Lobo ha parlato facendo un paragone, e indicandolo come se fosse il figlio di Joker e Wolverine. Lobo è un altro personaggio che incontreremo in questa seconda stagione, interpretato da Emmett Scanlan.