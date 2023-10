Quanto ha influito Tom Hiddleston sulla seconda stagione di Loki?

Se dovessimo fare una classifica delle migliori produzioni Marvel fino ad ora per quanto concerne il piccolo schermo, la serie Loki sarebbe certamente sul podio. Vuoi per la presenza di Tom Hiddleston che ormai entra perfettamente nei panni del Dio dell'inganno, vuoi per la trama intrigante, lo show ha un grande potenziale.

Lo spettacolo Marvel è certamente una produzione che riesce in pieno a distinguersi dalle altre produzioni simili. Il merito di tutto questo successo, e soprattutto del riscontro positivo che sta attualmente ricevendo la seconda stagione di Loki, va in primis a Tom Hiddleston, coinvolto come non mai nel progetto.

Il produttore Kevin Wright infatti, durante una recente intervista per Tv Insider, ha parlato di come la star abbia aiutato a plasmare in maniera ottimale l'arco narrativo del Dio dell'inganno per questa nuova iterazione.

Già dall'interrogatorio che gli vediamo fare nel secondo episodio o dall'utilizzo che adesso fa dei suoi poteri, possiamo capire come Loki sia ora molto diverso dal passato, il suo cammino dell'eroe è ufficialmente cominciato, chissà dove lo porterà.

