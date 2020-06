Infortunio per Mara Venier prima di Domenica In: 'frattura al piede, olè'

L'aveva detto durante la puntata di ieri di Domenica In, e così è stato. I timori di Mara Venier si sono tramutati in realtà dopo la diretta del programma domenicale, quando in ospedale le hanno diagnosticato una frattura al piede ed applicato una vistosa ingessatura alla gamba, che la Zia ha sfoggiato su Instagram.

Mara infatti durante la puntata aveva osservato di essere caduta dalle scale poco prima della diretta, ma per non lasciare da soli i propri spettatori ha comunque tenuto normalmente la puntata, pur mostrandosi sofferente.

La diagnosi però non è stata positiva ed infatti la radiografia le ha restituito un responso non confortante, che probabilmente la costringerà ad andare in onda a ranghi ancora più ridotti anche nel corso delle prossime settimane. Domenica In infatti chiuderà il 28 Giugno ma è improbabile che la Venier decida di tirarsi indietro.

Nella puntata di ieri la conduttrice ha più volte voluto ringraziare lo staff del suo programma: "io devo fare i complimenti ai miei autori, alla mia squadra, io vi ringrazio veramente, anche oggi so arrivata che non camminavo, mi avete presa, grazie".

Mara comunque è già stata confermata per la prossima stagione, che seguirà quella in corso, caratterizzata dall'emergenza sanitaria ma anche da siparietti divertenti come quello con Fabio Rovazzi.