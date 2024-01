Un Inganno di Troppo, Netflix ordina due nuovi adattamenti dell'autore

Un Inganno di Troppo è la serie che ha conquistato il pubblico di Netflix: un thriller ad altissima adrenalina tratto dall'omonimo romanzo di Harlan Coben è ormai fisso nelle top 10 della popolare piattaforma streaming. Proprio il successo della mini-serie ha spinto Netflix a produrre due nuovi adattamenti!

Harlan Coben, dunque, sul piccolo schermo terrà ancora il pubblico con il fiato sospeso. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Netflix adatterà Missing You e Run Away come mini serie con l'entrata in produzione del primo titolo già tra poco mesi. Per Missing You sarà Victoria Asare-Archer a scrivere la sceneggiatura mentre per Run Away toccherà a Danny Brocklehurst.

Ma cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove serie Netflix di Coben? Se siete lettori affezionati dell'autore sapete già di cosa stiamo parlando, in caso contrario preparatevi a due nuovi sconvolgenti thriller. Missing You vede protagonista la detective Kat Donovan: l'incontro con il suo ex fidanzato la trascinerà nel passato fino all'omicidio di suo padre. La serie sarà diretta da Sean Spencer. Run Away racconta la vita perfetta di una famiglia: l'idillio viene interrotto quando la figlia maggiore scappa di casa e viene risucchiata nel mondo della droga. Fin dove può spingersi un genitore per salvare sua figlia? Con Missing You e Run Away, Coben conta ben 10 adattamenti televisivi nati dalla collaborazione con Netflix.

Nell'attesa di esplorare a fondo l'universo tagliente di Coben, potete recuperare la nostra recensione di Un Inganno di Troppo.