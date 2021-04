L'Inghilterra piange il Principe Filippo: ecco la programmazione dedicata di Sky

La morte del Principe Filippo ha colpito ovviamente non solo l'Inghilterra, ma anche il mondo intero che alle vicende dei reali inglesi ha sempre guardato con interesse e curiosità, grazie anche al successo di serie come The Crown. Inevitabile, dunque, che anche la programmazione televisiva venga influenzata dal triste evento.

Sky, ad esempio, ha deciso di dedicare gran parte della sua programmazione alla figura del compianto marito della Regina Elisabetta: alle 21:15 di questa sera verrà dunque trasmesso da Sky Uno il documentario del 2016 Filippo, Storia di un Principe, in cui il diretto interessato ripercorre le tappe della sua vita nel corso di una lunga intervista.

Successivamente andrà quindi in onda I 70 Anni di Nozze della Regina, documentario che ripercorre la nascita dell'amore tra Elisabetta e Filippo fino all'unione in matrimonio tra i due regnanti, avvenuta nel lontano 1947 e salutata come "il matrimonio del popolo" tra i sudditi stremati dalla Seconda Guerra Mondiale.

Entrambi i documentari verranno dunque riproposti domani pomeriggio, preceduti alle 16:20 da Storia di una Monarchia, documentario in due episodi in cui si ripercorre l'intera storia della Royal Family fino alle nozze tra Harry e Meghan. Tutti i titoli in questione, comunque, saranno disponibili on demand su NOW.