Inizia stasera 'L'amica geniale - Storia del nuovo cognome': come vederla in 4K

Dopo l'incredibile successo della prima stagione, torna questa sera su RAI 1 L'amica geniale, con la seconda stagione, "L'Amica Geniale - Storia del nuovo cognome", che sarà trasmessa anche in 4K dalla Televisione di Stato. Vediamo come sarà possibile seguirla alla massima risoluzione disponibile.

L'Amica Geniale - Storia del Nuovo Cognome sarà trasmessa questa sera a partire dalle 21:25 su Rai 1 ed in 4K Ultra HD anche su RAI 4K al canale 210 di Tivùsat, tramite il satellite HOTBIRD a 13 gradi est.

Come leggiamo nella sinossi ufficiale, "se i primi due episodi di Storia del nuovo cognome sono fortemente in continuità con la fine della prima stagione, dal terzo capitolo le cose iniziano a cambiare. Lila ed Elena ci appaiono più grandi, adulte". La serie tv riprenderà esattamente da dove si è interrotta nella prima stagione.

Per tutte le informazioni su come vedere Rai 4k vi rimandiamo alla nostra guida pubblicata tempo fa su queste pagine, mentre per la programmazione TV di RAI e Mediaset di stasera è disponibile la notizia dedicata.

La nuova stagione de L'Amica Geniale rappresenta uno degli appuntamenti cardine della nuova stagione televisiva. Le due protagoniste sono anche state ospiti in una puntata di Sanremo 2020, essendo questa una delle produzioni più importanti di Viale Mazzini.