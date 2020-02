Iniziate le riprese per The Witcher 2: ecco le prime immagini dal set

"Ciak! Si gira!". Con leggero anticipo rispetto alle scadenze previste, la seconda stagione di The Withcer è ufficialmente in produzione: tra set in allestimento, prove costumi e prime riprese la serie con Henry Cavill adesso è un passo più vicina.

Le riprese sono iniziate il 12 febbraio e si sono protratte fino al 13 mattina, con due intere notti di filmato: la foresta britannica del Surrey, grazie a macchine del fumo e illuminatori, si è trasformato nel più cupo dei set.

Secondo i media locali le prime riprese interesserebbero la storyline di Nilfgaard e, nella galleria che troverete in basso, ci sono anche alcuni scatti di comparse con indosso la nera armatura.

Oltre al Surrey, le altre location scelte sono quasi tutte nel Regno Unito: il set principale saranno gli i Arborfield Studios, appena fuori Londra, che sono stati recentemente utilizzati anche per girare il live-action Aladdin targato Disney. Presso gli Studios la troupe sta allestendo un intero villaggio, anche se non è ben chiaro quale.

Le successive riprese si svolgeranno sull'isola di Skye, Scozia, visitata proprio poco fa dalla crew del nuovo regista Stephen Surjik: la spiaggia di Talisker, i monti Storr e Quiraing e le cascate Fairy Pools saranno solo alcune delle location utilizzate.

Una parte del filmato avrà luogo nel'europa continentale, per la precisione in Repubblica Ceca e Slovacchia: proprio quest'ultima era stata usata nella prima stagione per dare un volto a Cintra e la showrunner Lauren Hirrsrich ha più volte ammesso di voler ritornare nella città distrutta e questo, unito alla scelta delle location, sembra confermarlo.

Le riprese si protrarranno fino ad agosto 2020, ma purtroppo dovremo attendere la primavera 2021 l'arrivo su Netflix: per altri dettagli sui prossimi capitoli vi rimandiamo ad alcune curiosità sul cast, come i due noti Witcher che presto vedremo sul piccolo schermo e al possibile casting di Mark Hamill per Vesemir. Scoprite anche le l'addestramento dei registi e le innovative tecniche di ripresa di The Witcher 2.