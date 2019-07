Sono iniziati i lavori sulla colonna sonora dell'attesa serie TV The Mandalorian

La serie TV ambientata nel mondo creato da George Lucas sarà uno dei prodotti di punta del servizio di streaming Disney+. Il costo di un singolo episodio di The Mandalorian equivale al budget di un'intera stagione di molti show, per questo siamo molto curiosi di sentire un primo assaggio della colonna sonora.

Tra le novità appena annunciate da Jon Favreau infatti, scopriamo che il regista è al lavoro sull'accompagnamento musicale delle avventure del personaggio interpretato da Pedro Pascal, insieme a Ludwig Goransson, compositore vincitore di un Emmy per il suo lavoro in Black Panther.

Nella foto, pubblicata sul suo account Instagram e che potete vedere in calce alla notizia, è presente anche un disegno di Dave Filoni con protagonista IG-11, droide cacciatore di taglie che si dice verrà doppiato da Taika Waititi. Osservando i nomi dei canali del mixer, leggiamo la presenza di strumenti quali ottoni, corni e trombe, possiamo ipotizzare che i nuovi pezzi saranno dello stesso stile della colonna sonora scritta da John Williams.

Non ci resta che aspettare il 12 novembre per poter ascoltare le musiche della serie. Ricordiamo che The Mandalorian è stata rinnovata per una seconda stagione, lo show sarà ambientato 5 anni dopo la conclusione de Il Ritorno dello Jedi e ci mostrerà le avventure di un nuovo cacciatore di taglie mandaloriano, in una regione della galassia in cui non è ancora arrivato il potere della Nuova Repubblica.