Avete già iniziato Fallout? Eccovi la soundtrack completa della serie TV

La serie TV di Fallout sta facendo parlare di sé. Non poteva essere altrimenti, vista l'enorme attesa che ha generato nei mesi e le aspettative crescenti dei fan.

E, come per ogni Fallout che si rispetti, bisogna dare il giusto peso alla componente sonora, che da sempre caratterizza le avventure videoludiche della saga post-apocalittica. Lo stesso è stato fatto anche con la serie TV, che abbiamo ovviamente analizzato nella nostra recensione di Fallout su Prime. La speranza è che qualcuno de che qualcuno dei tanti brani presenti negli 8 episodi possa ricalcare l'iconicità di canzoni come "I Don't Want to Set the World on Fire" o "Maybe".

Dagli anni '30, passando per i '40 fino ai '50: come è giusto che sia, la serie TV è cosparsa di canzoni del passato, in pieno stile Fallout. C'è chi nel passato ha deciso di aumentare considerevolmente il numero di brani dei videogiochi, come in questa mod che aggiunge 286 nuove canzoni in Fallout 4. Dopo aver visto tutta la serie, ecco dunque la lista completa, suddivisa per episodio:

Episodio 1

"Orange Colored Sky" di Nat King Cole

"Don't Let the Stars Get In Your Eyes" di Perry Como

"Who Do You Suppose" di Connie Conway

"Some Enchanted Evening" di The Castells

"So Doggone Lonesome" di Johnny Cash (feat. The Tennessee Two)

"All Over Again" di Johnny Cash

"Brighter Side" di Connie Conway

"Crawl Out Through the Fallout" di Sheldon Allman

Episodio 2

"Into Each Life Some Rain Must Fall" di The ink Spots & Ella Fitzgerald

"Don't Fence Me In" di Bing Crosby & the Andrews Sisters

"It's a Man" di Betty Hutton

"I Don't Want to Set the World on Fire" di The Ink Spots

Episodio 3

"Maybe" di The Ink Spots

"So Doggone Lonesome" di Johnny Cash (feat. The Tennessee Two)

"We'll Meet Again" di The Ink Spots

"Tweedle Dee" di Lavern Baker

"In the Mood" di Glenn Miller

"Act Naturally" di Buck Owens

Episodio 4

"Let's Go Sunning" di Jack Shaindlin

"It Ain't the Meat" di The Swallows

"Journey Into Melody" di Sam Fonteyn

"I Can Dream, Can't I?" The Andrews Sisters

Episodio 5

"Henry" di The Jet-Tones

"Robin in the Pine" di Bonnie Guitar

"Ladyfingers" di Herb Alpert & the Tijuana Brass

"What a Difference a Day Made" di Dinah Washington

"It's Just a Matter of Time" di Brook Benton

Episodio 6

"The Theme From 'A Summer Place'" di Percy Faith

"Lonely Hours" di Gene Armstrong and His Texas Nite Hawks

"Summer in Love" di I Marc 4

"Give Me the Simple Life" di June Christy

"Skitter Skatter" di Metrotones

"I'm Tickled Pink" di Jack Shaindlin

Episodio 7

"I'm Tickled Pink" di Jack Shaindlin

"Sixteen Tons" di Merle Travis

"Only You" di The Platters

"What a Difference a Day Made" di Dinah Washington

"You're Everything" di The Danleers

"From the First Hello to the Last Gooddie" di Jane Morgan

Episodio 8

"I Don't Want to See Tomorrow" di Nat King Cole

"We Three (My Echo, My Shadow, and Me)" di The Ink Spots

Una lista di ben 38 canzoni, di cui 11 prese in prestito dai videogiochi della serie: vi sfidiamo a trovarle.

