Injection di Warren Ellis verrà adattato in una serie televisiva

È l’Hollywood Reporter a lanciare l’esclusiva secondo cui l’Universal Cable Productions, produttrice di show come Mr. Robot o Suits, avrebbe acquistato i diritti del fumetto Injection per la trasposizione della storia sul piccolo schermo. Frutto del lavoro di Warren Ellis, Declan Shalvey e Jordie Bellaire, in Italia Injection è edito da saldaPress.

Pubblicato nel 2015 da Image Comics, Injection racconta la storia di un gruppo di cinque individui altamente specializzati che vengono riuniti dal governo britannico per immaginare quello che sarà il futuro della cultura umana. Dopo averne scoperto i risultati, il gruppo decide di dar vita ad un’insolita intelligenza artificiale usando una combinazione di tecnologia e di magia sciamanica, che consentirà a questa creazione di entrare nel nostro mondo. I cinque eccentrici individui dovranno fare i conti con questa entità paranormale, affrontando il peso crescente di ciò che hanno fatto al pienata con la loro “iniezione”.

Ellis, Shalvey e Bellaire hanno precedentemente collaborato con la Marvel per Moon Knight, personaggio per cui recentemente lo showrunner della prima stagione di Daredevil, Steven S. DeKnight, si è detto disposto allo sviluppo di un serial. Dopo Castelvania per Netflix, Injection diventerebbe così il prossimo progetto per l’autore da trasporre per il piccolo schermo.

Voi cosa ne pensate? Avete apprezzato Injection di Warren Ellis? Ditecelo nei commenti.