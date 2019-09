Insatiable 2: Netflix annuncia la data della premiere

Netflix ha reso pubblica la data per il debutto della seconda stagione di uno degli show che suscitato maggiore clamore lo scorso anno: Insatiable. La serie con protagonista Debby Ryan sarà infatti disponibile all'interno della piattaforma streaming il prossimo 11 ottobre.

A dimostrazione delle polemiche suscitate dall'Original di Netflix basti ricordare la petizione per cancellare Insatiable che superò le centomila firme. Il nucleo delle proteste era da ricercare, secondo l'autrice, nei probabili danni psicologici che la serie poteva causare nei confronti delle ragazze con disturbi alimentari.

La trama di Insatiable, infatti, è basata sulle vicissitudini di Patty (Debby Ryan) una ragazza vittima di bullismo per via del suo peso corporeo. Dopo un'estate trascorsa a perdere peso, Patty torna a scuola dimagrita e attira su di sé gli occhi di molte persone. Ma la ragazza adesso ha in mente un unico obiettivo: vendicarsi di tutti coloro che l'hanno trattata male.

Presente anche Alyssa Milano nel cast che nel corso dei giorni successivi alle polemiche è intervenuta direttamente per difendere lo show e cercare di spiegare al pubblico quello che secondo lei era il vero messaggio della serie.

Ecco, invece, la sinossi della seconda stagione "Il passato di Patty continua a perseguitarla e la sua battaglia per cercare di essere 'buona' diventa sempre più difficile, mentre si ritrova a combattere anche con i suoi demoni interiori. E Bob la sta aiutando a tenere nascosto l'omicidio di Christian, ma fino a che punto sarà leale? Continuerà a tralasciare le sue relazioni sentimentali, i suoi obiettivi professionali solo per aiutare Patty? Cosa succederà quando scompariranno le reginette di bellezza? Sarà colpa di Patty o c'è altro sotto?".

Cosa ne pensate di questa criticata serie Netflix? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.