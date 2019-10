Insatiable: Alex Landi spera che il suo ruolo aiuti a sfidare gli stereotipi

Nella seconda stagione di Insatiable la star di Grey's Anatomy, Alex Landi, interpreta uno spogliarellista di nome Henry, che s'innamora romanticamente della protagonista dello show, Patti Bladell (Debby Ryan). Landi recita nel ruolo del dottor Nico Kim in Grey's Anatomy, e in un'intervista con EW ha parlato del suo ruolo in Insatiable.

Alex Landi spera che grazie al suo personaggio nella serie possa contribuire a sconfiggere gli stereotipi asiatici a Hollywood:"Non c'è mai stato un Magic Mike, uno spogliarellista maschio asiatico" ha spiegato Landi "Non te lo aspetteresti mai".

"Interpreto il ragazzo di Debby Ryan nella seconda stagione; é molto raro vedere un ragazzo asiatico che sta insieme all'attrice bianca protagonista. Trovo sia molto raro in tv. Interpreto il suo interesse amoroso e sono uno spogliarellista da Magic Mike in tv. Indosso un costume Speedo e ballo nello strip club di Bulges, ed è folle. Ho dovuto imparare un'intera coreografia di danza, le arti marziali brasiliane, perché io e Debby facciamo un sacco di cose insieme nella seconda stagione".



Alex Landi poi si sofferma sugli stereotipi:"Questa è una grande cosa per la comunità asiatica a Hollywood. A causa di Crazy Rich Asians c'è stata un'ondata di attori asiatici messi sotto i riflettori. Ma non ci sono attori asiatici messi in primo piano, sotto questi riflettori. Non c'è mai stato uno spogliarellista asiatico maschile in Magic Mike. Recito un monologo nella serie dove dico che da bambino sono stato vittima di bullismo. Non sono mai stato visto come il ragazzo simpatico fino a quando non ho iniziato a ballare e a capire me stesso e la storia della mia famiglia; è tutta una questione di donne bianche attratte da uomini asiatici. Trovo che sia un lavoro che mi ha a far luce su questo stereotipo".

Qualche giorno fa è arrivata su Netflix la seconda stagione dello show, mentre il trailer è stato diffuso ad inizio ottobre.