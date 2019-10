Insatiable: arriva su Netflix la seconda stagione della serie con Debby Ryan

Netflix accoglie il secondo ciclo di episodi di Insatiable, serie tv con protagonista Debby Ryan, che tratta temi molto sensibili quali obesità e bullismo. Dopo l'ottimo riscontro ottenuto dalla prima stagione, composta da dodici episodi, la serie torna sulla piattaforma streaming con dieci nuovi capitoli, tutti disponibili da oggi.

Insatiable racconta le vicende di Patty Bladell (Debby Ryan), un'adolescente sovrappeso e vittima di bullismo che condivide solo un'amicizia con Nonnie (Kimmy Shields), con la quale condivide una forte passione per Drew Barrymore.

In seguito ad un incidente stradale, Patty perde trenta chili dopo un ricovero lungo tre mesi e diventa una ragazza snella e attraente, pronta a prendersi ogni tipo di rivincita sul passato. La sua strada s'incrocerà con quella di un avvocato che viene accusato di molestie sessuali, Bob Armstrong (Dallas Roberts), e impegnato anche nel mondo dei concorsi di bellezza.



Nel cast della serie anche star del piccolo schermo come Alyssa Milano. Drew Barrymore ha partecipato ad un episodio dello show interpretando sé stessa, così come Ryan Seacrest.

Nel 2018 Netfxli subì diverse critiche e il Guardian scrisse che circa centomila persone avevano aperto una petizione su Change.org per cancellare la serie tv, accusandola di fat-shaming. Lo show è stato difeso dalla creatrice Lauren Gussis e dalla co-protagonista Alyssa Milano.

Nel trailer della seconda stagione si vede che Patty è nei guai e che le avventure della protagonista potrebbero essere ancora più toste rispetto a quelle della prima stagione.