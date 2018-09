Insatiable: la controversa serie tv viene rinnovata per una seconda stagione

La serie televisiva Insaziable di Debby Ryan è stata rinnovata per una seconda stagione su Netflix. Inizialmente creata come serie pilota dalla CW nel 2017, la storia parla di Patty Bladell(Debby Ryan) un'adolescente sovrappeso che dopo una fila bizzarra di eventi perde una notevole quantità di peso.

Grazie all'aiuto del suo allenatore Bob Armstrong (Dallas Roberts), un avvocato caduto in disgrazia, Patty inizia a gareggiare in concorsi di bellezza. Bob, però, non ha idea di quanto sia profonda la rabbia della sua allieva e di quanto lontano si spingerà per vendicarsi di chiunque le abbia mai fatto del male.

Il miglioramento della sua vita grazie alla perdita di peso ha attirato sia consensi dal pubblico che polemiche. La storia di Patty tocca temi scottanti ma Netflix è in grado di gestire tali pressioni grazie all'esperienza passata con "Trecidi". Lo show fu criticato per la rappresentazione del suicidio di un adolescente che era stato bullizzato, ma il colosso dello streaming ha comunque rinnovato la serie per una terza stagione.

La stagione 2 di Insatiable arriverà nel 2019, che cosa ne pensate sul tema trattato dalla serie di Netflix? La nostra recensione della prima stagione è stata piuttosto dura, assegnandole un 5 secco come voto.