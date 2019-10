Insatiable: l'ideatrice parla del finale shock della seconda stagione

La controversa serie TV Insatiable è sbarcata con la seconda stagione all'interno del catalogo della piattaforma streaming di Netflix. Nel finale di stagione abbiamo potuto assistere a un importante cambiamento relativo a un personaggio, e l'ideatrice Lauren Gussis ha voluto spiegare alcuni punti chiave di questo avvenimento.

Come alcuni di voi ricorderanno, la prima stagione della serie con protagonista Debby Ryan aveva suscitato molte polemiche che hanno portato anche a lanciare una petizione per cancellare Insatiable.

La nuova stagione, disponibile dallo scorso 11 ottobre, ha visto la protagonista Patty Bladell trasformarsi da regina di bellezza a vera e propria serial killer. Gussis ha commentato questo cambiamento del personaggio lasciando delle dichiarazioni al portale TheWrap.

Ecco le sue parole:

"Provengo da otto anni di Dexter, quindi penso che sia un personaggio irredimibile. Secondo me si tratta di esplorare le parti oscure di se stessi e quanto in basso può sprofondare qualcuno e tornare poi di nuovo verso la luce. Patty sente di aver finalmente raggiunto un certo grado di verità. Dice la verità su cosa le piace fare, ma non è ancora giunta a una decisiva rivalutazione della sua etica, giusto? Questo è ciò che fa parte di una ripresa".

L'autrice ha poi fatto riferimento allo sviluppo narrativo di Patty in un eventuale terza stagione:

"Lei è davvero disposta ad affrontare questa situazione e a rialzarsi come farebbe una fenice dalle proprie ceneri, oppure è più divertente vedere qualcuno avvolto dalla propria rabbia? Secondo me, a un certo livello, quando guarisce allora lo show può ritenersi concluso".

Cosa ne pensate di questa serie? Qualora non l'abbiate visto potete dare un'occhiata al trailer di Insatiable 2.