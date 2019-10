Insatiable: Patty è nei guai, nel trailer della seconda stagione

Netflix ha pubblicato il trailer della seconda stagione di Insatiable, la serie TV che ha come protagonista il personaggio di Patty Bladel decisa a vendicarsi di tutti coloro che si sono presi gioco di lei.

Dopo l'annuncio della premiere di Insatiable 2, ecco arrivare finalmente il trailer di una delle serie più discusse e che hanno suscitato polemiche dello scorso anno. La serie, infatti, racconta la storia di Patty (Debby Ryan) ragazza presa in giro dai suoi compagni di scuola per via del suo peso corporeo che, dopo una cura dimagrante, decide di vendicarsi di tutti coloro che le hanno fatto del male. Il plot della serie ha portato a una petizione per cancellare Insatiable, che è stato definito dall'artista Florence Given un prodotto pericoloso che cerca rischia di arrecare danni psicologici a tutte quelle ragazze che soffrono di disturbi alimentari.

All'interno del trailer di questa seconda stagione possiamo assistere alla vita di Patty procedere inizialmente tranquilla e spensierata, ma subito dopo è possibile notare le conseguenze scaturite dagli eventi della prima stagione in cui Patty - vi consigliamo di interrompere la lettura dell'articolo qualora non abbiate visto la prima stagione, per non ricevere spoiler - si era resa protagonista dell'omicidio del suo folle spasimante Christian. La situazione viene sottolineato da un dialogo di Patty con un'altra ragazza a cui confida di essere sospettata di omicidio.

La seconda stagione di Insatiable sarà disponibile all'interno del catalogo di Netflix il prossimo 11 ottobre. Che impressioni avete avuto dalla prima stagione? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, mentre vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione di Insatiable.