Inseparabili, Amazon con il remake del film di David Cronenberg: Rachel Weisz protagonista

Continuano le produzioni di casa Amazon: dopo aver annunciato la show Amazon Studios con Octavia Spencer, la multinazionale di Jeff Bezos ha iniziato i lavori su una serie TV ispirata al film Inseparabili di David Cronenberg.

Nel ruolo di protagonista e produttrice esecutiva troviamo la celebre attrice Rachel Weisz, che sarà affiancata da Alice Birch, scrittrice famosa per il suo lavoro nello show di Hulu "Normal People", che si occuperà delle sceneggiatura. Come nel film di David Cronenberg, seguiremo le vicende dei gemelli Mantle, che questa volta avranno il volto di Rachel Weisz, due ginecologhe di successo che avranno come obiettivo quello di cambiare per sempre il mondo della salute femminile. Le due gemelle Mantle hanno sempre condiviso tutto nella loro vita, amanti, droghe e il desiderio di cercare di curare le loro pazienti andando anche contro quella che è l'etica medica. Secondo quanto dichiarato dalla casa di produzione, la serie non sarà un semplice remake di Inseparabili, ma manterrà le stesse atmosfere del film nel raccontare le vicende della famiglia Mantle.

Non è stato ancora annunciato il resto del cast che andrà ad affiancarsi alla protagonista, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo altre informazioni su questo interessante progetto. Se volete sapere quali sono le altre produzioni della multinazionale americana, vi segnaliamo una nuova serie TV intitolata Master prodotta dagli Amazon Studios.