Inside Job, diamo un primo sguardo alla nuova serie animata Netflix con Lizzie Caplan

Nell'ultimo periodo Netflix sta lavorando sodo per arricchire il suo catalogo d'animazione. E così, tra un The Witcher: Nightmare of the Wolf e un Masters of the Universe: Revelation, ci scappa anche un Inside Job... Di cosa si tratta? Scopriamolo!

Creato da Shion Takeuchi (anche sceneggiatrice di Disincanto, Gravity Falls) e prodotta da Alex Hirsch (Gravity Falls), la nuova comedy animata di Netflix ha come protagonista Reagan Ridley un "genio della tecnologia" che fa parte di un gruppo davvero particolare di persone...

Reagan è uno dei membri della Cognito Inc., una compagnia il cui lavoro è quello di mantenere segreti i complotti e le cospirazioni.

"In un luogo in cui si possono trovare anche dei mutaforma rettiliani e dei funghi dai poteri psichici, Reagan è vista dai suoi colleghi come 'quella strana' per via della sua ferma convinzione che il mondo possa essere un posto migliore. Regan crede infatti che con il suo lavoro potrebbe fare la differenza e combinare qualcosa di veramente positivo. Se solo i suoi colleghi condividessero le stesse ambizioni, e se solo riuscisse a gestirle assieme al proprio padre un po' squilibrato!" si legge nella sinossi ufficiale di Inside Job.

Nel cast dello show troviamo Lizzie Caplan, Christian Slater, Tisha Campbell, Clark Duke, Andrew Daly, Bobby Lee, John DiMaggio e Brett Gelman.

E cliccando sul link in calce alla notizia potrete trovare, in esclusiva per Entertainment Weekly!, le prime immagini della serie, per potervi fare un'idea dello stile d'animazione dello show.

Inside Job arriverà il 22 ottobre su Netflix.