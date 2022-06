Inside Job tornerà con una seconda stagione: arriva un primo teaser!

Credevate che fosse finita qui? Inside Job sta per tornare su Netflix con una seconda parte, che dal First Look appena pubblicato nel corso della Netflix Geeked Week si preannuncia irriverente come la prima.

Soltanto un anno fa davamo un primo sguardo a Inside Job, serie d'animazione creata da Shion Takeuchi di Disincanto e prodotta da Alex Hirsch per Netflix. Si tratta di uno show sul cospirazionismo in stile The Office, che ha potuto contare in un cast di doppiatori di alto livello come Lizzy Caplan, Christian Slater e Clark Duke.

Profondamente attuale, la serie per adulti racconta di un team team disfunzionale che ha il compito giornaliero di gestire le cospirazioni mondiali. Tra i protagonisti c'è il genio dei computer Reagan Ridley, una donna fermamente convinta di poter cambiare il mondo in meglio attraverso il suo intervento. Nel first look concesso da Netflix vediamo nuovamente il personaggio, alle prese con un gruppo di scolari.

Quando la serie fu confermata, furono ordinati ben 20 episodi, e a Ottobre dello scorso anno sono arrivati i primi 10. Dunque era prevedibile che arrivasse una seconda tranche, che dovrebbe raggiungere i nostri schermi a fine anno. Noi non vediamo l'ora, e voi?

Se ancora non avete visto la prima stagione, ecco il trailer di Inside Job!