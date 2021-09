Inside Job, il primo trailer della serie animata per adulti di Netflix sul cospirazionismo

Dal 22 ottobre su Netflix sarà disponibile la nuova serie animata Inside Job, in stile The Office, che prende in giro le teorie complottiste e i presunti poteri oscuri che controllano l'evoluzione del mondo. Ora è stato pubblicato il trailer dello show creato da Shion Takeuchi, con Alex Hirsch (Gravity Falls) produttore esecutivo.

Tra i doppiatori originali della serie Netflix anche Lizzy Caplan, Christian Slater e Clark Duke. Gli autori sono i creatori della serie animata Gravity Falls.

Ecco la sinossi ufficiale di Inside Job:



"Inside Job è una commedia animata per adulti sul governo ombra e su un team disfunzionale il cui compito giornaliero è gestire le cospirazioni mondiali. Da complessi insabbiamenti a società segrete passando per il bon ton delle orge in maschera, esplorare la cultura aziendale presso Cognito Inc. può essere complicato, soprattutto per l’asociale maga dei computer Reagan Ridley. Anche se lavora in un posto pieno di rettili mutaforma e funghi dai poteri psichici, è considerata stramba per la sua convinzione che il mondo potrebbe essere migliorato. Reagan pensa di poter fare la differenza, ma dovrà frenare lo squilibrato padre autore di manifesti, gli irresponsabili colleghi e assicurarsi finalmente la promozione sognata da tempo".

La serie si concentra su un team disfunzionale impegnato a mantenere sotto controllo i complotti.

Riuscirà nel suo intento?



