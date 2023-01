Inside Man, in arrivo una Stagione 2? Il creatore accende le speranze!

La prima stagione di Inside Man, serie tv con protagonisti David Tennant e Stanley Tucci, ha debuttato lo scorso 31 ottobre su Netflix, raccogliendo pareri contrastanti di critica e pubblico.

Lo show si è concluso con un cliffhanger, ma fino a questo momento non si è era ancora parlato di un eventuale seconda stagione, idea che da oggi sembra essere invece più viva che mai. Infatti, il creatore Steven Moffat ha dichiarato di aver recentemente parlato con la BBC (che ha creato la serie) della possibilità di realizzare nuovi episodi di Inside Man. Moffat, noto anche per aver lavorato a Sherlock e Doctor Who, sembra essere piuttosto ottimista:

“Abbiamo appena iniziato a parlare di [Inside Man stagione 2]. Stiamo osservando i grafici con entusiasmo e apparentemente [Inside Man] sembra essersi comportato abbastanza bene", le parole di Moffat riportate da Deadline.

Inside Man si concentra sulle vicende di Jefferson Grieff (Stanley Tucci), un ex professore di criminologia condannato a morte per aver ucciso sua moglie, che cerca di dare il suo aiuto per risolvere alcuni misteri. La sua storia si interseca con quella della giornalista criminale Beth Davenport (Lydia West) e con quella del prete Harry Watling (David Tennant).

In attesa di scoprirne di più, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Inside Man.