Inside Man, David Tennant nel cast della nuova serie Netflix con Stanley Tucci

La star di Doctor Who, David Tennant affiancherà Stanley Tucci nella nuova miniserie targata BBC e distribuita internazionalmente da Netflix, Inside Man, realizzata dal creatore di Sherlock, Steven Moffat. Insieme a Tennant e Tucci nel cast ci saranno anche la star di Dracula, Dolly Wells, e la star di It's a Sin, Lydia West.

La trama di Inside Man si concentra su un detenuto americano condannato a morte, il parroco di una tranquilla cittadina in Inghilterra e un professore di matematica, che rimangono intrappolati insieme in uno scantinato. Non ci sono altre notizie in merito alla storia che verrà raccontata nello show ma è stato annunciato che sarà composto da quattro episodi, con un finale a sorpresa e inedito, che pare sia conosciuto soltanto da Steven Moffat e ignaro anche a Netflix e BBC.



Inside Man sarà diretta principalmente da Paul McGuigan, già al timone di alcuni episodi di Sherlock. Alla produzione ci sarà anche la moglie di Moffat, Sue Vertue, che si è dichiarata entusiasta del progetto e non vede l'ora di poter cominciare.

La serie è stata ordinata da BBC nel 2019 ma ha subito diversi rallentamenti nel corso dell'ultimo anno e mezzo.

David Tennant è noto per il ruolo del Decimo Dottore nella serie cult di fantascienza, Doctor Who, e per le sue partecipazioni a serie come Broadchurch, Good Omens e Jessica Jones, oltre al ruolo di Barty Crouch Jr. in Harry Potter.

Stanley Tucci di recente ha recitato in Le streghe di Robert Zemeckis e nel 2021 sarà al cinema con The King's Man - Le origini, diretto da Matthew Vaughn.

Nel 2020 David Tennant è stato protagonista di un 'minisodio' speciale di Doctor Who.