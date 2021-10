Inside Man: David Tennant e Stanley Tucci nelle prime immagini della nuova serie Netflix

BBC One ha diffuso in rete le prime immagini ufficiali di Inside Man, miniserie televisiva che da noi arriverà in streaming grazie a Netflix e che vede tra i protagonisti David Tennant e Stanley Tucci. La miniserie british è stata creata e realizzata dall'autore della celebre Sherlock, ovvero Steven Moffat, e dovrebbe arrivare nel corso del 2022.

Oltre ai protagonisti Tennant e Tucci, nelle prime immagini ufficiali di Inside Man (che trovate di seguito in calce a questa news) possiamo dare una prima occhiata anche ai personaggi di Dolly Wells, Lydia West e Lyndsey Marshal.

La trama di Inside Man si concentra su un detenuto americano condannato a morte, il parroco di una tranquilla cittadina in Inghilterra e un professore di matematica, che rimangono intrappolati insieme in uno scantinato. Non ci sono altre notizie in merito alla storia che verrà raccontata nello show ma è stato annunciato che sarà composto da quattro episodi, con un finale a sorpresa e inedito, che pare sia conosciuto soltanto da Steven Moffat e ignaro anche a Netflix e BBC.

Inside Man sarà diretta principalmente da Paul McGuigan, già al timone di alcuni episodi di Sherlock. Alla produzione ci sarà anche la moglie di Moffat, Sue Vertue, che si è dichiarata entusiasta del progetto e non vede l'ora di poter cominciare. Inside Man è stata ordinata nel 2019 ma ha subito diversi rallentamenti nel corso dell'ultimo anno e mezzo, tra i quali anche i ritardi dovuti alla pandemia di coronavirus.

David Tennant è noto per il ruolo del Decimo Dottore nella serie cult di fantascienza, Doctor Who, e per le sue partecipazioni a serie come Broadchurch, Good Omens e Jessica Jones, oltre al ruolo di Barty Crouch Jr. in Harry Potter e il calice di fuoco. Al momento è impegnato nelle riprese di Good Omens 2.