Inside Out, in arrivo su Disney+ la serie TV scritta dall'autore di Soul

Se la Pixar degli ultimi anni sembra aver mancato qualche colpo (è dai tempi di Coco, probabilmente, che le opere dello studio non riescono a convincere tutti), quella del periodo immediatamente precedente ha sicuramente in Inside Out una delle proprie vette, al punto che ad anni di distanza la voglia di puntare su Gioia e soci non sembra passata.

Già, perché mentre si attende con trepidazione l'uscita del sequel di Inside Out annunciato durante la scorsa estate, le emozioni targate Pixar cominciano a mettere in calendario il loro arrivo sul piccolo schermo: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, lo studio d'animazione starebbe lavorando a una serie TV da spedire dritta su Disney+.

Al momento non ci è dato conoscere ulteriori dettagli, se non che il nome del creatore dello show dovrebbe essere quello di Mike Jones, già autore del tanto discusso Soul: Disney non ha comunque ancora diffuso comunicati ufficiali al riguardo, ma la cosa sembrerebbe già piuttosto concreta.

Vedremo, a questo punto, che natura avrà il progetto: si tratterà di un intermezzo tra i due film? Di un sequel del secondo capitolo? Staremo a vedere! Per chi avesse bisogno di rinfrescarsi velocemente la memoria, intanto, qui trovate la nostra recensione di Inside Out.