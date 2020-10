Insomnia Cafe doveva essere il titolo di quale celebre serie TV?

Nella produzione di una serie TV sono tante le scelte che potrebbero avere un peso fondamentale nel decretarne il successo o l'insuccesso. La scelta del titolo, ad esempio: tanto per dirne una, cosa sarebbe successo se una delle più famose, forse LA più famosa sitcom degli anni '90 avesse avuto un altro titolo?

Inutile nasconderci oltre: stiamo ovviamente parlando di Friends, la madre di tutte le sitcom moderne. Lo show con Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow entrò in pianta stabile nei cuori di milioni di fan sin dalla prima messa in onda nel 1994, ma come sarebbero andate le cose con un nome diverso?

Già, perché Friends non era assolutamente la scelta iniziale della produzione per il titolo dello show: la serie doveva infatti essere intitolata Insomia Cafe, nome ispirato ad un bar realmente esistente a West Hollywood. Le cose, come tutti sappiamo, andarono poi diversamente e i nostri amici furono trasferiti all'ormai leggendario Central Perk.

Prima di giungere a Friends, tra l'altro, si passò anche per uno stadio intermedio con Friends Like Us, ritenuto poi forse inutilmente lungo. A proposito del celebre show: ecco quelli che secondo noi sono i 5 segreti più tristi di Chandler Bing.