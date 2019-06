Insuperabili X-Men: gli autori della serie animata proporranno un seguito alla Disney

Gli autori originali di Insuperabili X-Men, la serie animata andata in onda dal 1992 al 1997 e conosciuta internazionalmente com X-Men: The Animated Series, hanno intenzione di realizzare dei nuovi episodi dello show.

Il cast della serie formato da Cal Dodd (Wolverine), Lenore Zann (Rogue), George Buza (Beast) Chris Potter (Gambit) e Chris Britton (Sinistro), si riunirà per la prima volta dagli anni '90 al Los Angeles Comic Con di ottobre, ma non è tutto.

Stando a quanto rivelato da The Hollywood Reporter, infatti, il team creativo sta pianificando di proporre a Disney una continuazione della serie animata. "L'unica cosa che sappiamo è che ci piacerebbe continuare da dove abbiamo lasciato più di ogni altra cosa" ha dichiarato l'animatore di vecchia data Larry Houston.

Insuperabili X-Men negli anni '90 ha ampliato gli orizzonti narrativi delle serie animate mirate ad un pubblico di bambini e, tra le altre cosa, ha adattato anche la saga di Dark Phoenix, celebre storyline dei mutanti Marvel al centro del nuovo film degli X-Men. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di X-Men: Dark Phoenix.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un ritorno della serie animata degli X-Men? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.