Inter: chiesto alla squadra di rinunciare a due mesi di stipendio, Conte non parla

Dopo i festeggiamenti per lo Scudetto, si è tenuto l'atteso incontro tra il presidente dell'Inter, Steven Zhang, e la squadra. Come annunciato dall'amministratore delegato Beppe Marotta, è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione finanziaria in cui versa il club.

Nello specifico, Zhang, Marotta ed Alessandro Antonello hanno spiegato ai calciatori che il calcio sta vivendo un forte periodo di contrazione economica, dettata anche dal devastante impatto che ha avuto la pandemia di Covid-19, ed hanno ufficialmente chiesto loro di rinunciare a due mesi di stipendio.

I calciatori, ovviamente, non hanno ancora dato una risposta alla dirigenza ed a giudicare da quanto emerso ognuno sarà libero di fare la propria scelta sulla base della propria sensibilità. Le strade sono due: accettare la proposta o trovare un'altra soluzione.

Zhang e Marotta, comunque, hanno messo ben in chiaro che la società onorerà tutti gli impegni presi ad inizio stagione e provvederà a riconoscere ai calciatori il bonus scudetto.

Nel frattempo è arrivato l'annuncio che la conferenza stampa di Antonio Conte in programma prima di Inter - Roma è stata annullata per evitare che sfociasse in argomenti extra-calcistici e societari. Il tecnico parlerà solo alla TV della squadra. Sullo sfondo però resta da capire anche quale sarà il futuro legato al contratto di Antonio Conte.