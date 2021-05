Inter, Conte ancora in silenzio stampa. Dirigenti preoccupati: addio vicino?

Antonio Conte non parlerà nemmeno prima di Juventus - Inter di domani sera, sabato 15 Maggio 2021. L'allenatore Campione d'Italia, infatti, è ancora in silenzio stampa e secondo quanto affermato dalla stampa sportiva in giornata odierna, l'addio sarebbe vicino al punto che i dirigenti sarebbero preoccupati.

Centrale sarà l'incontro tra Conte ed il presidente Steven Zhang, nel corso del quale Conte chiederà chiarezza e certezze per il futuro. Da qui la scelta di non parlare, dal momento che a titolo ottenuto sicuramente la conferenza stampa si sarebbe trasformata in un dibattito sul suo futuro nerazzurro e su quello del club.

L'Inter infatti sta attraversando un periodo delicato a livello societario: Zhang ha chiesto ai giocatori di rinunciare a due mesi di stipendio ed una risposta dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Mentre Conte si è messo alle spalle la tensione con Lautaro Martinez durante Inter - Roma, con una grigliata ad Appiano Gentile e relativo "incontro da boxe" documentato sugli account social della squadra e del tecnico nerazzurro, c'è l'ombra del Tottenham sul suo futuro. A quanto pare la squadra londinese sarebbe pronta ad offrire all'allenatore leccese un contratto per rifondare la squadra a seguito di una stagione non certo positiva, culminata con l'esonero di Josè Mourinho che è approdato alla Roma.