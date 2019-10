Inter - Juventus, ci siamo: dove vedere il Derby d'Italia

Weekend stellare in Serie A. Domenica sera, alle 20:45 allo Stadio San Siro di Meazza si troveranno di fronte Inter e Juventus, in uno scontro epico che probabilmente ci accompagnerà per tutta la stagione. Sono tanti gli intrecci del match: Antonio Conte sfida il suo passato, mentre la Juventus è alla ricerca del sorpasso sui nerazzurri.

Come dicevamo prima, la partita si giocherà domenica 6 Ottobre alle 20:45, e chiuderà la settima giornata della Serie A prima della pausa per le nazionali.

Inter - Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Ciò vuol dire che potrà essere vista dagli abbonati via satellite, digitale terrestre e fibra ottica. Per gli utenti Sky Q è anche prevista la possibilità di godersi lo spettacolo in 4K HDR, con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Per la giornata che prenderà il via domani, la sfida tra Genoa e Milan delle 20:45 sarà visibile in esclusiva su DAZN, anche su DAZN1, insieme a Fiorentina - Udinese di domenica alle 12:30 ed Atalanta - Lecce delle 15:00.

Per tutte le informazioni su come accedere al nuovo canale di Sky, vi rimandiamo alla nostra guida ufficiale contenente tutti i dettagli.