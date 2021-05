Inter, oggi il giorno della verità: Zhang incontrerà Antonio Conte

Il giorno della verità in casa Inter è finalmente arrivato. Come ampiamente preannunciato, infatti, nella giornata di oggi il presidente della squadra Campione d'Italia, Steven Zhang, incontrerà il tecnico Antonio Conte per fare il punto sul da farsi e sulla prossima stagione.

Dopo l'incontro con tutti i giocatori dell'Inter, nel corso del quale è stato chiesto un sacrificio per fare fronte alla situazione economica del club, infatti, sarà la volta del tecnico leccese che ha dato un contributo fondamentale perla crescita della squadra.

La Gazzetta dello Sport riferisce che non c'è l'assoluta certezza che l'incontro avvenga già da oggi, ed è probabile che le parti scelgano un approccio quanto più privato possibile per evitare il clamore dello scorso anno, quando dirigenza ed allenatore si incontrarono a Villa Bellini.

La cosa certa è che Zhang illustrerà a Conte il nuovo progetto tecnico per la prossima stagione, ma non sono chiare le garanzie che chiederà l'allenatore. Il vice Stellini infatti dopo la festa scudetto ha affermato esplicitamente che "per allenatori top servono progetti top", ed è probabile che lo stesso ex capitano della Juventus chieda qualche rinforzo importante sul mercato per puntare ad una Champions League dignitosa.

Il contratto di Conte scade a Giugno 2022, ma sulle sue tracce ci sono vari club, tra cui il Tottenham.