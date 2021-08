L'Inter piomba su Insigne: futuro al Napoli incerto per il numero 10 della Nazionale

Si accende il calciomercato estivo, non solo in Francia dove il PSG ha acquistato Lionel Messi. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l'Inter sarebbe interessata a Lorenzo Insigne.

Il capitano del Napoli infatti sembra in uscita dal club di De Laurentiis per le oggettive difficoltà con il rinnovo di contratto, e pronto ad approfittarne ci sarebbe l'ad dell'Inter Beppe Marotta che potrebbe inserirsi nello stallo tra Insigne ed i campani. Nelle passate ore c'è stato un incontro tra l'agente del calciatore, Vincenzo Pisacane e la dirigenza del Napoli, ma non si sarebbe arrivato ad un accordo, tanto meno ad un'offerta concreta.

Per questo motivo l'Inter potrebbe inserirsi per riscaldare la piazza dopo l'addio di Romelu Lukaku, che in giornata odierna dovrebbe firmare il contratto con il Chelsea.

Di Marzio tramite il sito di Sky Sport prova a fornire anche alcuni numeri dell'operazione, che potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di Euro, mentre resta l'incognita dell'eventuale contratto che potrebbe legare Insigne all'Inter. Attualmente il numero 10 della Nazionale Italiana percepisce uno stipendio di circa 5 milioni di Euro più bonus, ma punterebbe ai 6 milioni di Euro. L'Inter dal suo canto si è liberata dell'ingaggio dell'ex numero 9, quindi avrebbe le risorse a disposizione per ingaggiare Insigne.