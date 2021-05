Inter, Simone Inzaghi sarà il nuovo allenatore dei neroazzurri

Dopo la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore Antonio Conte si è aperta la caccia al sostituto che si siederà sulla scottante panchina dell'Inter fresca di vittoria dello scudetto. Il sostituto è stato individuato in Simone Inzaghi che lascerà la Lazio quando il rinnovo con la squadra di Lotito sembrava ormai cosa fatta.

Con un comunicato ufficiale la Lazio ha confermato che Simone Inzaghi non sarà più l’allenatore dei biancocelesti mettendo la parola fine alla faccenda:



"Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti".



Nella lista dei papabili sostituti c'erano Sinisa Mihajlovic del Bologna, e l'ex della Roma Paulo Fonseca ma Inzaghi diventerà nelle prossime ore l’allenatore dell’Inter, dopo la partenza shock di Antonio Conte. Le ultime ore sono state frenetiche sull'asse Milano-Roma ma pare che la decisione sia ormai stata presa e dopo la firma, che potrebbe arrivare domani, il club annuncerà ufficialmente l’affare.

Ad Inzaghi andranno 4 milioni di euro a stagione più bonus, per un biennale con opzione sul terzo anno. Il valzer delle panchine in Serie A continua con quella della Lazio ora rimasta libera, come quella del Napoli e quella di Pirlo alla Juventus ancora in bilico.