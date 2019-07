L'intera storia di Game of Thrones raccontata in un arazzo di 90 metri!

Un gruppo di volontari dell'Ulster Museum di Belfast ha ideato un ottimo metodo per rivivere in poco tempo tutti gli eventi di Game of Thrones: un fantastico arazzo di 90 metri che ripercorre tutti i principali avvenimenti della serie record targata HBO.

Attenzione, seguono spoiler su Game of Thrones.

Dall'esecuzione di Ned Stark alla sconfitta del Re della Notte, passando per le Nozze Rosse e la Battaglia dei Bastardi, questo speciale opera realizzata sullo stile del celebre Arazzo di Bayeux permetterà di rivivere tutti i grandi momenti che hanno reso Game of Thrones uno degli show di maggior successo di sempre.

In calce alla notizia potete trovare due immagini tratte dall'arazzo che raffigurano la sopracitata morte di Lord Stark e tre importanti avvenimenti dell'episodio finale: la distruzione del trono di Spade da parte di Drogon, il conclave che ha proclamato Bran Stark come il nuovo Re dei Sei Regni, e l'incoronazione di Sansa Stark come Regina del Nord (il settimo regno).

"La lunghezza dell'arazzo permette lo sviluppo di tutta la storia, quindi in un certo senso è il medium perfetto per raccontare la storia di Game of Thrones" ha dichiarato Valerie Wilson, curatore dei costumi e tessuti al Museo Nazionale dell'Irlanda del Nord. "Questo arazzo fa riferimento all'Arazzo di Bayeux in quanto contiene diverse sue icone all'interno."

Per ulteriori approfondimenti, vi consigliamo di leggere la nostra recensione del finale di Game of Thrones