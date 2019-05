L'intera troupe della serie Jessica Jones ringrazia i fan in vista dell'ultima stagione

La serie Jessica Jones sta per finire: tra poche settimane andrà in onda infatti la terza e ultima stagione; la troupe, prima dell'uscita, si affretta ad esprimere tutta la loro gratitudine ai fan non solo della serie, ma di tutto coloro che hanno seguito l'intero gruppo della programmazione Marvel.

Il 14 giugno su Netflix andranno in onda gli ultimi 13 episodi della seria Jessica Jones per la sua terza stagione. Si chiude così il ciclo dei Defenders della Marvel sulla piattaforma streaming. Lo scorso autunno Netflix e la Marvel hanno collaborato a cinque serie insieme e solo sei mesi dopo la lista è stata cancellata ed entrambi hanno preso direzioni diverse, anche a livello di progetti futuri. Tutto ciò, però, non ha importanza per il cast e la troupe della serie Jessica Jones che sono eternamente grati ai fan per aver seguito le prime due stagioni e l'intero universo Marvel. La showrunner Melissa Rosenberg racconta l'emozione di aver realizzato, insieme all'intera troupe, 39 episodi per i fan che guardano e hanno atteso la serie anno dopo anno.

"Bene, Dio li benedica, prima di tutto" dichiara "credo davvero che la serie possa essere vista e definita come un film di 39 ore, ogni cosa è collegata e connessa tra loro, siamo stati in grado di chiudere tutte le storie e le dinamiche dei personaggi che avevamo aperto nelle stagioni precedenti, in modo da dare un finale soddisfacente per noi e per tutti colori che la seguono". La star Carrie-Ann Moss, apparsa, oltre che in Jessica Jones, anche in altre serie Netflix come Daredevil, Iron Fist e The Defenders, ha parlato del comprensibile significato che l'universo Marvel ha avuto per lei, avendone fatto ampiamente parte.

"È stata un'esperienza meravigliosa" afferma la Moss " a volte non riesco a credere a l'amore dei fan per l'universo Marvel, ho interpretato il ruolo del primo personaggio gay ed è stato un vero onore per me". "I fan sono così fantastici e unici" continua "è davvero un'esperienza di cui sarò sempre grata e spero davvero che la terza stagione venga apprezzata e che possa essere considerato un buon finale". Mentre l'attrice che interpreta la protagonista Jessica Jones, Kristen Ritter, e il suo cast di supporto hanno terminato questo percorso con Netflix, il reale futuro dei loro personaggi deve ancora essere determinato.

Una volta che Netflix ha chiuso con le serie Marvel, il capo della Marvel Television Jeph Loeb ha scritto una lettera che ha stuzzicato un'idea interessante, in cui i personaggi potrebbero vivere altrove in futuro. "Il nostro partner streaming potrebbe aver deciso di non voler continuare a raccontare le incredibili storie di questi grandi personaggi... ma chi davvero conosce l'universo Marvel" ha detto Loeb in questa sorta di lettera aperta "come disse una volta il padre di Matthew Murdcok, la misura di un uomo non è il modo in cui si butta giù, ma come si rialza". E con questa citazione c'è ancora molto da sperare e da aspettarsi.