Intergalactic, in arrivo su Sky uno sci-fi tutto al femminile: ecco il trailer

Nella giornata di lunedì 25 gennaio Sky ha pubblicato il primo trailer di Intergalactic, una nuova serie targata Sky Original descritta come "un adrenalinico e altamente spettacolare sci-fi tutto al femminile". Ambientata ai confini dell'universo, la serie sarà prossimamente su Sky e in streaming su NOW TV.

Intergalactic racconta la storia di Ash Harper (Savannah Steyn), giovane poliziotta e pilota di una flotta galattica, che vede la sua brillante carriera andare in fumo dopo essere stata ingiustamente condannata per alto tradimento ed esiliata in una lontana colonia carceraria. Lungo la strada verso l’esilio, i suoi compagni di reclusione organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave che li sta portando alla prigione. Ash sarà costretta così a unirsi a loro nella fuga verso una galassia lontana e un futuro quanto mai incerto.

La nuova serie Sky Original è scritta da Julie Gearey (Diario di una squillo perbene), che è anche showrunner. Fanno parte dell cast di Intergalactic, tra gli altri, anche Sharon Duncan-Brewster, Eleanor Tomlinson, Thomas Turgoose, Natasha O'Keeffe, Oliver Coopersmith e Imogen Daines. Tra i produttori esecutivi figurano Paul Gilbert e Serena Thompson, insieme tra gli altri alla stessa Julie Gearey e al regista Kieron Hawkes (Fortitude, Power, Strike).

All'interno della notizia è visibile il trailer di Intergalactic. Tra le altre produzioni in rampa di lancio su Sky c'è anche la serie su Francesco Totti Speravo de morì prima, mentre per Grey's Anatomy bisognerà pazientare ancora un po'.