Intergalactic, rivelata la data di uscita della nuova serie sci-fi targata Sky Original

Avevamo dato un'occhiata qualche tempo fa al primo trailer di Intergalactic, e nella giornata di giovedì Sky ha comunicato la data di uscita della nuova serie, pubblicando anche un nuovo trailer italiano. Lo show, un titolo Sky Original descritto come uno sci-fi al femminile, debutterà il 31 maggio, un mese dopo l'attesa Anna di Niccolò Ammanniti.

Oltre che su Sky, Intergalactic sarà disponibile anche in streaming su NOW. All'interno della notizia è visibile anche il trailer.

Secondo la sinossi ufficiale, "Ambientata in un futuro distopico dove i confini tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato sono sempre più sfumati, Intergalactic racconta la storia di Ash Harper (Savannah Steyn), coraggiosa giovane poliziotta e pilota di una flotta galattica, che vede la sua brillante carriera andare in fumo dopo essere stata ingiustamente condannata per alto tradimento ed esiliata in una lontana colonia carceraria. Lungo la strada verso l’esilio, i compagni di reclusione di Ash organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave che li sta portando alla prigione spaziale alla quale sono destinate. Morto l'equipaggio, la criminale Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) è intenzionata a raggiungere il mondo libero - Arcadia - con la sua banda. Ash è l'unica che può portarli fin lì: sarà costretta a unirsi a loro nella fuga verso una galassia lontana e un futuro quanto mai incerto."

Intergalactic è scritta da Julie Gearey (Diario di una squillo perbene), anche showrunner della serie. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Eleanor Tomlinson, Thomas Turgoose, Natasha O'Keeffe, Oliver Coopersmith, Imogen Daines, ​​Diany Samba-Bandza, Parminder Nagra e Craig Parkinson.