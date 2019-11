L'interprete di Beth di The Walking Dead parla del suo rapporto con Daryl

Dopo aver visto il trailer del settimo episodio di The Walking Dead, è ora di fare marcia indietro e di scoprire qualche retroscena riguardo il rapporto tra Beth e Daryl, svelato da Emily Kinney durante una sua partecipazione al podcast Talk Dead To Me.

Ecco cosa ha affermato ai microfoni dell'atteso programma: "Lo vedo come un legame, come ogni nuova relazione o amicizia c'è sempre l'incognita su dove andrà a finire o su che tipo di rapporto sarà. Voglio dire era l'inizio in cui loro due iniziavano a diventare amici e persone su cui poter fare affidamento, quindi non so, non so come dovrei sentirmi. Penso sia stata lasciata vaga di proposito".

Il presentatore chiede poi all'attrice statunitense il suo parere sui motivi che hanno portato Daryl a rimanere ancora solo: "Non saprei perché. Voglio dire, è l'apocalisse, e per certe persone non è il momento migliore per iniziare una relazione sentimentale. Quindi non so, penso che ognuno reagirebbe in modo differente, qualcuno inizierebbe un nuovo rapporto, mentre altri direbbero subito assolutamente no".

Comunque la perdita dell'amica ha sconvolto particolarmente Daryl, che si è sempre sentito in colpa per non essere riuscito a salvarla dai suoi rapitori.

Nel frattempo, come potete leggere nella nostra recensione della quinta puntata di The Walking Dead 10, si avvicina sempre di più il momento della resa dei conti tra i Whisperers e i sopravvissuti guidati da Michonne, Daryl e Carol.