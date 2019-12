L'interprete di Chewbacca ha condiviso la sua audizione per Star Wars: Kenobi

La serie sul personaggio interpretato da Ewan McGregor è una delle più attese dai fan di Guerre Stellari. Dopo aver scoperto i piani della regista di Star Wars: Kenobi vediamo il video sullo show condiviso dall'attore che interpreta Chewbacca.

Le puntate dell'opera ci racconteranno la vita del maestro Jedi dopo la sua fuga dall'Impero, il cui governo è deciso ad uccidere uno degli ultimi membri dell'ordine Jedi. Il personaggio di Obi-Wan è stato fin da subito uno dei più amati dai fan del franchise creato da George Lucas, anche grazie all'ottima interpretazione dell'attore scozzese. In calce alla notizia potete vedere un video condiviso dall'account Instagram di Joonas Suotamo, Chewbacca nell'universo di Guerre Stellari, in cui l'attore mostra una sua "audizione" per il ruolo del maestro di Luke Skywalker, insieme a lui è protagonista anche una spada laser molto particolare.

Il filmato è diventato subito virale, ricevendo in poco tempo oltre 7 mila Mi Piace e più di cento commenti. Questa non è la prima volta che Joonas condivide con i fan dei messaggi divertenti, ma a causa anche dell'arrivo nelle sale dell'ultimo film della nuova trilogia di Star Wars i suoi post si sono fatti molto più frequenti.

Mentre aspettiamo altre notizie riguardo la serie TV, vi lasciamo con questa intervista al protagonista di Star Wars: Kenobi, in cui viene rivelato qualcosa in più sulla storia di Obi-Wan.