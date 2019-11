L'attore di Dante in The Walking Dead ha apprezzato i cambiamenti tra fumetto e serie TV

Il personaggio di Dante durante gli ultimi episodi della decima stagione di The Walking Dead è stato al centro di un importane snodo narrativo che ha coinvolto anche Siddiq. Il suo interprete, Juan Javier Cardenas, ha parlato del cambiamento che c'è stato tra il fumetto originale e la serie TV.

L'ultima stagione dello show di AMC si sta caratterizzando per la presenza di alcuni elementi tipici delle spy story che, come confermato anche dalle parole della showrunner Angela Kang, mostrano un chiaro riferimento all'atmosfera di paranoia e guerra fredda in The Walking Dead.

La morte shock nel settimo episodio, oltre a sancire la dipartita di Siddiq, è risultata è essere un evento importante per poter conoscere la vera identità di Dante. Quest'ultimo, infatti, era una spia dei Sussurratori infiltrato tra i sopravvissuti di Alexandria. Dopo aver appreso delle dichiarazioni di Avi Nash su Open Your Eyes - questo il titolo del drammatico episodio - adesso possiamo ascoltare quelle che sono le sensazioni di Cardenas, il cui personaggio cambia radicalmente tra fumetto e serie TV. Nel primo, infatti, Dante non si rivela mai come una spia e quindi traditore della comunità dei sopravvissuti.

Ecco le sue dichiarazioni concesse al portale Comicbook:

"Quando mi sono accorto delle differenze che ci sarebbero state nella storia e come questo avrebbe cambiato il personaggio di Dante, mi sono emozionato come artista. Si tratta di qualcosa di eccitante perché ti fa sentire come se stessimo creando qualcosa di nuovo. Può anche essere una cosa snervante, ma se la fai nel modo giusto allora può diventare eccitante".

L'attore, grande fan dei fumetti, ha infine raccontato che era uno dei pochi a conoscenza del grande risvolto di trama del suo personaggio e di come abbia dovuto in un certo senso mentire per non rovinare la sorpresa. Come è capitato con suo fratello a cui ho dovuto in modo ironico nascondere la verità suo personaggio.

La decima stagione di The Walking Dead viene trasmessa negli Stati Uniti da AMC, mentre in Italia sul canale satellitare di Sky. Dopo il midseason finale la serie ritornerà a febbraio. Qualora non l'abbiate ancora visto, potete dare un'occhiata al trailer di The Walking Dead 10x9.