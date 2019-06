L'interprete di Dove diffonde un nuovo video dal set di Titans 2

Mentre sbarcano online i primi dettagli sul nuovo costume di Jason Todd, ecco che adesso tramite social la splendida e talentuosa Minka Kelly ha avuto modo di condividere con i suoi fan un nuovo video dal set dell'attesissima seconda stagione di Titans, in arrivo sulla piattaforma DC Universe il prossimo autunno.

L'attrice, come sapranno gli appassionati, veste nella serie i panni dell'eroina Dove, compagnia di Hawkman che in Titans 2 avrà anche un nuovo costume. L'interprete è decisamente molto attiva via social, come d'altronde i suoi compagni, e nell'ultimo video ha deciso di inquadrarsi con la telecamere frontale per una storia Instagram dove è possibile vedere una nuova location della serie.



La produzione si trova per l'esattezza a Toronto, in Canada, dove sta attualmente completando le riprese dei nuovi episodi che tireranno le fila del finale della prima stagione e introdurranno diverse novità, dal Bruce Wayne di Iain Glenn (Game of Thrones) fino al possibile arrivo del Nightwing di Brenton Thwaites, che dovrebbe abbandonare definitivamente il costume di Robin per calarsi in questa nuova identità supereroistica.



Al momento non c'è ancora una data ufficiale per il ritorno dei Titans su DC Universe, ma immaginiamo possa tornare per ottobre o novembre, dunque nell'autunno inoltrato.