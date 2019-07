L'interprete di Jadis anticipa parla dei film TV di The Walking Dead con Rick

Pollyanna McIntosh, star di The Walking Dead, continuerà a vestire i panni del personaggio di Jadis/Anne anche nell'annunciata trilogia di film TV dedicati a Rick Grimes (Andrew Lincoln), attualmente in fase di pre-produzione e di cui sappiamo ancora molto poco, anche se l'interprete ne torna a parlare.

Parlando del suo personaggio, la McIntosh ha rivelato durante un recente Q&A via Reddit: "Al momento Jadis è presissima da Rick. Resta da vedere se nei film e nel corso del loro sviluppo i due resteranno vicini oppure no". A metà della nona stagione, infatti, vedevamo Jadis salire con Rick sull'elicottero di un misterioso nuovo gruppo conosciuto come CRM, dunque si è dato subito per scontata la sua presenza nei film, anche se l'attrice dice di "sperare davvero di esserci", dunque senza confermare la sua presenza - ma forse perché, tranne per l'annuncio, c'è ancora poco di ufficializzato.



Al momento Scott Gimple sta sviluppando il primo film tv su The Walking Dead, aiutato anche dal creatore della serie a fumetti Robert Kirkman. La storia dovrebbe tornare su Rick appena dopo il salvataggio, dunque ripartendo in linea da dove si era fermato il suo arco narrativo, distaccandosi dalla serie principale e creando uno spin-off a se stante.



Non è chiaro quando sbarcherà sulla AMC.