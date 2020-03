L'interprete di Laura commenta l'ultimo episodio di The Walking Dead

La lotta tra Alexandria e i Whisperer è sempre più vicina e i morti da entrambe le parti sono in aumento, come abbiamo visto nell'ultima puntata di The Walking Dead. Scopriamo come ha reagito Lindsley Register agli eventi andati in onda la scorsa settimana.

L'attrice, che è presente nel cast della serie a partire dalla settima stagione, era uno dei Saviors più legati alla figura di Negan, nel corso del tempo comunque era riuscita a cambiare, diventando parte del gruppo di sopravvissuti di Alexandria. Nell'episodio intitolato "Stalker" abbiamo visto Beta riuscire ad entrare nella cittadina: il suo scopo era quello di catturare Gamma, rinchiusa nella prigione del luogo. Il suo tentativo ha successo, ma prima di riuscire ad ucciderla viene fermato da Laura, che affronta il Whisperer, dando tempo a Gamma di scappare.

Purtroppo non riesce ad avere la meglio e Laura muore a causa delle ferite riportate nella battaglia. I fan hanno subito espresso il loro disappunto. Ecco come ha risposto l'attrice ai tweet che trovate in calce alla notizia: "Grazie per i messaggi. È difficile chiudere questo capitolo". Nonostante non fosse uno dei protagonisti della serie, Laura era riuscita comunque a diventare il personaggio preferito di molti appassionati dello show.

La lotta tra i due gruppi è ormai imminente, se cercate altre indiscrezioni vi lasciamo con il teaser del prossimo episodio di The Walking Dead.