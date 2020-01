L'interprete di Michonne in The Walking Dead ha modificato una parte del midseason finale

Il ritorno della serie ispirata ai fumetti omonimi di Robert Kirkman si fa sempre più vicino: dopo aver visto la prima foto ufficiale di Michonne in The Walking Dead, adesso scopriamo come Danai Gurira ha voluto cambiare parte della sua storia nello show.

Ci riferiamo al midseason finale, intitolato "The World Before", in cui la protagonista scopre che Siddiq è stato ucciso da una spia dei Whisperer. Inizialmente Michonne doveva rimanere all'oscuro di questo evento, ma gli sceneggiatori hanno deciso di ascoltare il consiglio di Danai, che ha rimarcato come Siddiq fosse una delle persone più vicine alla famiglia Grimes.

Così i fan hanno potuto assistere da un emozionante momento, in cui Michonne decide di parlare con Virgil, per conoscere la sua motivazione dietro il gesto di sconfinare nel territorio di Oceanside. La sua risposta commuove profondamente l'abitante di Alexandria, ricordandole le parole pronunciate da Rick prima e successivamente da Siddiq.

Il 2020 sarà un anno fondamentale per il franchise prodotto dall'emittente televisiva AMC, come avete potuto leggere nella nostra notizia su tutti i prossimi appuntamenti di The Walking Dead, oltre ai numerosi spin-off che andranno in onda nel corso dei prossimi mesi, a partire dal 23 febbraio sarà possibile rivedere in azione Michonne, Carol, Daryl e gli altri nella loro lotta contro i Whisperer.