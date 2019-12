Una serie Disney+ su Rose Tico? Il regista di G.I. Joe 2 vorrebbe dirigere lo spin-off

Dopo il nuovo spot che ha fatto infuriare i fan e un pubblico che si è spaccato in due, il polverone sollevato da Star Wars: L'ascesa di Skywalker non accenna a diminuire e, anzi, adesso il web si unisce sotto l'hashtag #RoseTicoDeservedBetter, chiedendo alla piattaforma Disney+ una serie che approfondisca il personaggio di Rose.

Secondo la fanbase lucasiana Rose Tico non avrebbe avuto lo spazio che maritava nell'ultimo capitolo della trilogia sequel: un vero peccato visto il grande potenziale celato nella giovane ribelle



Dopo il suo debutto in Star Wars: Gli ultimi Jedi, pellicola nella quale si fa portatrice di alti valori quali l'amicizia e la libertà, il pubblico si aspettava un maggiore minutaggio del personaggio interpretato da Kelly Marie Tran, che invece è stato relegato solo ad alcune scene secondarie.



Questo, insieme alla quasi totale messa in ombra del rapporto con Finn (John Boyega), ha scatenato una vera e propria campagna divenuta ormai virale: ad unirsi al coro dei sostenitori di Rose anche il regista e coreografo Jonathan Murray Chu, noto ai più per aver diretto celebri sequel quali Step Up 2 e 3, Now You See Me 2 e G.I. Joe - La vendetta.



Nel tweet, il calce all'articolo, Chu si candida persino alla sedia di regia: "Ok Disney+, mettimi a capo del progetto e mettiamoci al lavoro per questa serie #RoseTicoDeservedBetter."



Una proposta senza dubbio interessante visto il recente successo di The Mandalorian, ma dopo l'enorme malcontento per il lavoro di J.J. Abrams e lo slittamento della nuova trilogia al 2022 il futuro del franchise è tutto da scrivere.